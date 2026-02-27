ニチガスは、3月1日から同社グループ初となるテレビショッピングCMを放映開始し、年間の給湯光熱費を大幅に削減できるハイブリッド給湯器の販売をさらに促進する。●ハイブリッド給湯器をPRハイブリッド給湯器は、ガス給湯器のパワフルな瞬発力と、電気（ヒートポンプ）の高い効率性を組み合わせることで、従来の給湯器に比べ光熱費の大幅な削減効果と省エネ性が魅力の製品。今回のテレビショッピングCMには同社の社員も出演し