タレントの小倉優子が27日に自身のアメブロを更新。三男とおやつにマフィンを焼いたことを明かした。この日、小倉は「三男とおやつにマフィンを焼きました！」と切り出し、バナナチョコチップマフィンなど手作りしたおやつの写真を公開。「美味しく焼けました〜」と満足げに述べた。最後に「自分で焼いたマフィンにニコニコ三男でした」と嬉しそうな三男の様子をつづり、ブログを締めくくった。