子どもを連れて移動する際に、タクシーを利用する人も多いでしょう。 ところが、3歳の子どもと一緒に乗ろうとしたところ、「チャイルドシートがないので乗車できません」と断られてしまったらどう思いますか？ 「タクシーはチャイルドシート不要と聞いているけれど……」「法律上はOKなのでは？」と疑問に思う人もいるのではないでしょうか。 本記事では、チャイルドシートの法律上