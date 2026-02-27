CHINTAIは2月25日、「賃貸で人気の街ランキング 2026」首都圏版を発表した。調査は2025年1月1日〜12月31日、「CHINTAI ネット」に掲載された首都圏の賃貸物件のうち、問合せの多かった駅を集計しランキング化した。「CHINTAI ネットユーザーが注目！賃貸で人気の街ランキング 2026」首都圏版○"都心まで行ける現実的エリア"が支持を集める「新小岩」(1位)、「葛西」(4位)、「綾瀬」(9位)など、都心へアクセスしやすく、かつ比較的