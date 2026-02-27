横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「ベイ・ビュー」に、新しい出会いや門出を迎える春にぴったりの「スプリング イブニングハイティー」が登場。桜と苺をテーマにした“ご褒美ハイティー”が、横浜の夜景と共に楽しめます☆ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」スプリング イブニングハイティー〜桜色と泡で彩る、春のひととき〜 料金：11,000円（税・サ込）提供期間：2026年3月1日（日）