横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「ベイ・ビュー」に、新しい出会いや門出を迎える春にぴったりの「スプリング イブニングハイティー」が登場。

桜と苺をテーマにした“ご褒美ハイティー”が、横浜の夜景と共に楽しめます☆

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」スプリング イブニングハイティー 〜桜色と泡で彩る、春のひととき〜

料金：11,000円（税・サ込）

提供期間：2026年3月1日（日）〜4月30日（木）

提供時間：17:30〜21:00（最終入店19:00）2時間制(ドリンク90分制)

提供場所：スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F）

予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1157（10:00〜19:00）

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの最上階にあるスカイラウンジ「ベイ・ビュー」に、春限定の「スプリング イブニングハイティー」が登場。

桜色と泡で彩る春のひとときを満喫する“ご褒美ハイティー”が、横浜の夜景と共に楽しめます！

春は新しい出会いや門出を迎え、歓送迎会やお祝いの席、記念日、仕事終わりのご褒美時間など「特別な夜を過ごしたい」シーンが多数。

桜を思わせる淡い色合いの前菜や苺をアクセントにしたメニュー構成で、視覚・香り・味わいのすべてで春を感じられる春限定プランです。

「ベイ・ビュー」料理長・郄木氏が、シャンパンとの相性や全体のバランスを大切に、一皿ごとの彩りと味わいにこだわった季節限定のイブニングハイティーに仕立てます☆

「スプリング イブニングハイティー 〜桜色と泡で彩る、春のひととき〜」内容

春らしい色合いの各種アペタイザー

アペタイザー：・ビーツとじゃがいも 桜色のブルーテ・彩り野菜のプティサラダ・魚介のマリネ バジルソース・サーモンとフロマージュブランのタルト・苺とモッツァレラチーズのカプレーゼ バルサミコソース・ドライトマトとオリーブ・鴨のスモークとオレンジのピンチョスホットディッシュ：・パテドカンパーニュのミニバーガー マスタードソース ビーツを練り込んだ桜色のバンズ・国産ポークのコンフィ わさびソース・“マッケンチーズ” 〜マカロニとチーズのココット焼き〜・パンの盛り合わせ バタードリンク（フリーフロー）：モエ・エ・シャンドン モエ・アンペリアル、春限定のカクテル・モクテル各5種類（合計10種類）、生ビール、ワイン（赤・白）、ウィスキー、ノンアルコールジン、各種ソフトドリンクをフリーフローで提供

「スプリング イブニングハイティー」の前菜には、桜色のビーツとじゃがいものブルーテ、彩り野菜のプティサラダなどをサーブ。

魚介のマリネやサーモンとフロマージュブランのタルトも楽しめます☆

フレンチシェフ郄木が手がけるシャンパンやカクテルの魅力を引き立てるメニュー

ほかにも、苺とモッツァレラチーズのカプレーゼや鴨のスモークとオレンジのピンチョスなど、素材を活かした華やかな一皿が用意されます。

国産ポークのコンフィや“マッケンチーズ”、桜色のバンズのミニバーガー

温製料理は、国産ポークのコンフィを主役に、わさびソースで軽やかなアクセントをプラス。

ビーツを練り込んだ桜色のバンズのミニバーガーや、“マッケンチーズ”〜マカロニとチーズのココット焼き〜など、満足感のあるメニューも取り揃えられています。

苺の断面も美しいロゼワインのジュレと苺のシメパフェ

デザートには、ロゼワインのジュレと苺のシメパフェをラインナップ。

甘酸っぱさと愛らしい見た目が、コースの余韻を春らしく彩ります☆

モエ・エ・シャンドン モエ・アンペリアル

ドリンクは、「モエ・エ・シャンドン モエ・アンペリアル」のフリーフローに加え、桜や苺をテーマにしたフォトジェニックな春限定カクテルも。

桜色のカクテルやモクテルもフリーフロー

モクテルやノンアルコールドリンクも充実しています。

煌めく夜景とピアノの生演奏に包まれながら、春の行事や節目を祝うひとときにふさわしいイブニングハイティー。

大切な方との利用にも、友人との語らいにもおすすめです！

桜色と泡で彩る、桜と苺がテーマのご褒美ハイティーで春のひとときを満喫。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」の「スプリング イブニングハイティー」は、2026年3月1日から4月30日まで提供です！

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

