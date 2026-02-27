プロ野球巨人の元投手で、大リーグでもプレーした野球解説者の高橋尚成氏（50）が、2026年2月21日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表のスタメンを独自予想した。「山本由伸投手を中心にローテーションを組む」日本代表はWBC1次ラウンドのプールCに属し、韓国、台湾、オーストラリア、チェコと同組となる。1次ラウンドのプールCは、3月5日に東京ドームで開幕する。日本代表の初戦は6日の台