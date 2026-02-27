プロ野球巨人の元投手で、大リーグでもプレーした野球解説者の高橋尚成氏（50）が、2026年2月21日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表のスタメンを独自予想した。

「山本由伸投手を中心にローテーションを組む」

日本代表はWBC1次ラウンドのプールCに属し、韓国、台湾、オーストラリア、チェコと同組となる。

1次ラウンドのプールCは、3月5日に東京ドームで開幕する。日本代表の初戦は6日の台湾戦で、7日に韓国戦、8日にオーストラリア戦となる。10日のチェコ戦が1次ラウンド最終戦となる。

1次ラウンドの上位2チームが、米国で行われる準々決勝にコマを進める。

現役時代、左の先発投手として活躍した高橋氏は、今大会に関して「先発よりも第2先発の方が重要だと思う」とし、独自の視点で先発、第2先発を予想した。

初戦の台湾戦は、先発が菊池雄星投手（エンゼルス）、第2先発は高橋宏斗（中日）。韓国戦の先発は、山本由伸投手（ドジャース）、第2先発は伊藤大海投手（日本ハム）。オーストラリア戦の先発は、宮城大弥投手（オリックス）、第2先発は種市篤暉投手（ロッテ）。チェコ戦の先発は、菅野智之投手（ロッキーズ）、第2先発は曽谷龍平投手（オリックス）。

このように予想した上で、高橋氏は「韓国、台湾がキーポイントになってくる。アメリカでの決勝ラウンドのことを頭に入れながらローテーションを組んでいくと思うので、これがうまく機能してくれれば。山本由伸投手の出来次第だとは思うが、山本由伸投手を中心にローテーションを組むでしょうから、最高の布陣になる」との見解を示した。

「牧秀悟は国際大会にも慣れているし、意外性がある」

打線と守備に関しては、次のように予想。

1番・大谷翔平（DH）、2番・近藤健介（ライト）、3番・鈴木誠也（センター）、4番・村上宗隆（ファースト）、5番・岡本和真（サード）、6番・吉田正尚（レフト）、7番・牧秀悟（セカンド）、8番・捕手、9番・小園海斗（ショート）。

打順について高橋氏は「6番、7番がキーポイントになってくる」と指摘し、「ここに打点をしっかり取ってくれるような、チャンスに強い選手がいてくれるとありがたい。6番に吉田正尚選手。ランナーが溜まった時に、ホームランを簡単に打ってくれそう。7番に牧秀悟選手。国際大会にも慣れているし、意外性がある」と期待を寄せた。

WBC日本代表は、宮崎市内で行っていた事前合宿を24日に打ち上げた。日本代表は今後、WBC本番に備え、日本のプロ野球チームと強化試合を行っていく。