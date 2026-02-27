「まったく子どもってやつは……」このような嘆きをしたことがある親御さんは、おそらく少なくはないでしょう。子育てをしていると、さまざまなシーンでこのような嘆きを耳にしますよね。今回はそのようなお嘆きから、お金のありがたみがわからない高校生のわが子に対する嘆きが寄せられました。『こちらがどれほどの思いで生活をしているのか、子どもはわかっていないから腹が立つ。お金を稼いだことがないから好きなことを言って