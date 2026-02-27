仏RFIの中国語版サイトは25日、中国について「人工知能（AI）分野に大量の資金流入も半導体生産は依然としてボトルネックに直面」とする米ニューヨーク・タイムズの中国語版サイトに掲載された記事を紹介した。記事によると、米国の輸出規制は中国製半導体の発展を鈍化させたが、半導体やAIの分野を含む中国の10年にわたる戦略的技術自立プロセスに大きな推進力を与えた。中国のAI分野には政府と民間の資金が大量に流入している。