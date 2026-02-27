「生活保護を受けていると、引っ越しはできないのでは……？」そんな不安を感じている方もいるかもしれません。実際には、一定の条件を満たせば引っ越しは可能です。 本記事では、生活保護受給中の方の家賃が高い地域からの転居や、費用の支援について、分かりやすく解説します。 生活保護を受けていても引っ越しはできるの？ 制度上の基本ルール 生活保護を受給していても基本的に引っ越しは可能です。居住地