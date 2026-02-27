プロ野球の春季キャンプは終盤を迎え、実戦に関する話題が多くなってきたが、ファンにとって気がかりなのが、怪我人の情報だ。3月に開幕するWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の侍ジャパンに選ばれていた平良海馬（西武）は左ふくらはぎの肉離れ、石井大智（阪神）は左アキレス腱損傷で出場を辞退した。侍ジャパンのメンバーではないが、このほかにも山田哲人（ヤクルト・左内腹斜筋肉離れ）や頓宮裕真（オリックス・右