ドイツのメルツ首相は中国を訪問中の2月26日、浙江省杭州市に到着しました。杭州での訪問期間中、ドイツからの訪中団は人工知能（AI）、人型ロボット、新エネルギー車などの業界の中国企業10社と交流を行いました。26日午後、メルツ首相は中国のロボット企業であるユニツリー（宇樹科技）を訪問しました。同社の創業者でもある王興興最高経営責任者（CEO）は、メルツ首相一行に中国のロボット開発の最新状況を紹介し、その場でロボ