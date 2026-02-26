Photo: Yuhei Tokimatsu 夜、部屋の明かりを落としてから本を読む時間が好きだ。でも天井灯をつけると、気持ちがどこか覚醒モードに戻ってしまう。「手元だけ、もう少し明るくできたらいいのに」。そんな願いを1,000円以下で解消してくれたのが、3COINSの「コンパクトLEDブックライト」（税込880円）だ。 クリップひとつで、手元が“照明付き”になる