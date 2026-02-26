この投稿をInstagramで見る 光浦靖子(@yasukomitsuura)がシェアした投稿"タレントの光浦靖子さんが2月24日、自身のInstagramを更新した。羊毛フェルトで手作りした「お寿司」の作品を公開し、そのクオリティの高さが反響を呼んでいる。光浦さんは「美味しそうじゃござんせんか！」とユーモアを交えてつづり、写真を投稿。写真には、シャリの上にエビやマグロ、たまごなどが乗った、本物さながらの寿司がずらりと並んで