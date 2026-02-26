カナダ在住の光浦靖子、手芸作家としての腕前が光る作品に反響「超可愛い」「作ってみたい」
"タレントの光浦靖子さんが2月24日、自身のInstagramを更新した。羊毛フェルトで手作りした「お寿司」の作品を公開し、そのクオリティの高さが反響を呼んでいる。
光浦さんは「美味しそうじゃござんせんか！」とユーモアを交えてつづり、写真を投稿。写真には、シャリの上にエビやマグロ、たまごなどが乗った、本物さながらの寿司がずらりと並んでいる。
これらの作品は、光浦さんが現在暮らすカナダで開いているワークショップで、生徒たちが制作したものだという。投稿では「あ！えびのシッポをハサミで切って細くするとよりリアルになりますよ」と、手芸作家らしい的確なアドバイスも送った。
お笑いコンビ「オアシズ」のメンバーとして活躍する一方、手芸作家としても知られる光浦さん。2021年からカナダに留学し、現地でも精力的に創作活動やワークショップを行っている。
この投稿には、ファンから「すごくリアルに出来ていて美味しそう」「ひとつずつ全部違って並んでるのが、超可愛いです〜」「作ってみたい！」など、驚きと称賛の声が多数寄せられている。"