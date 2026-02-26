定食チェーン「やよい軒」は、3月3日より「〜1/2日分の野菜が摂れる〜牛焼きしゃぶ定食」を発売する。満足感のある牛焼きしゃぶに1/2日分の野菜を合わせ、2種類から選べるこだわりの“たれ”で楽しむことができるという。まろやかなごまだれとさっぱりとしたぽん酢の組み合わせと、信州味噌を使用したコク深い特製味噌だれと辛子味噌の組み合わせをラインアップする。さらに肉を楽しみたい人向けに、肉が2倍の定食も用意した。【画