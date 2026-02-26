23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏が、広島のドラフト3位・勝田成（近畿大）について言及した。勝田はオープン戦初出場となった2月21日のDeNA戦で3安打すると、22日の日本ハム戦、23日のヤクルト戦でも1安打ずつ放ち、ここまでオープン戦の打率は.417。ドラフト1位・平川蓮（仙台大）とともに、アピールを続けている。野村氏は「長打というよりも広角に打率を残せそうなタイプの