TWICEのMOMOが、ブランドパートナーを務める日本発のラグジュアリージュエラー「TASAKI」を象徴するアイコンシリーズ「balance」を身につけた最新ルックを自身のInstagramに投稿している。 （関連：【写真あり】TWICE MOMO、パリの夜景をバックに上品なジャケット姿大人っぽい着こなしに「綺麗過ぎて見惚れます」） MOMOは「Balance ブローチで日常に寄り添う上品な輝きを」と綴り、