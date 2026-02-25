TWICEのMOMOが、ブランドパートナーを務める日本発のラグジュアリージュエラー「TASAKI」を象徴するアイコンシリーズ「balance」を身につけた最新ルックを自身のInstagramに投稿している。

MOMOは「Balance ブローチで日常に寄り添う上品な輝きを」と綴り、フランスのパリにあるヴァンドーム広場の夜景をバックにしたショットをアップ。オーバーサイズのジャケットの襟と首元にはジュエリーが輝いている。

この投稿にファンからは、「大人モードのももりんも最高！」「綺麗過ぎて見惚れます」「背景もモモちゃんも輝いててかっこいいです」などのコメントが寄せられた。

また、TWICEは現地時間2月23日に、アメリカの人気番組『ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン』に出演。番組出演時のオフショットとして、雪が積もる屋外でフード付きのアウターと大胆なボディースーツを着た投稿が話題となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）