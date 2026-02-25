Image: Amazon 1個持っておきたいね。小さなBluetoothスピーカーって、意外と使いどころ多いんですよね。食事の支度中にキッチンで、お風呂で、車内で、アウトドアで...。さまざまなシーンで重宝します。音質重視の高価なものもいいですが、お値段も大きさもかさばります。そこでこれ。Xiaomiのサウンドポケットです。 Xiaomi サウンドポケット Bluetoothスピーカー 1,709円