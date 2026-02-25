ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#8が24日放送された。#8のスタジオには、フリーアナウンサーでタレントの森香澄がゲストで登場した。【写真】森香澄、かわいすぎる美人姉妹2ショット公開シーズン1以来の出演となる森を、屋敷は「（番組）初期に来てくださって、そこからとんでもなく売れた」と迎える。前回出演時からこれまで「ノースキャンダル」で来ているという森に、ニューヨーク