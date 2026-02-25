サスメドがこの日の取引終了後に、あすか製薬ホールディングス子会社のあすか製薬との産婦人科領域における治療用アプリの共同研究開発及び販売に関する契約で、開発の進捗に応じたマイルストンを達成したと発表した。 今回達成したマイルストンは、契約に基づき研究開発を行っている月経前症候群・月経前不快気分障害を対象とした治療用アプリの探索的試験において、期待した有効な結果が確認できたことで次の開発段