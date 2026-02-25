Photo: SUMA-KIYO 荷物をなくしたとき、最後の切り札になる「AirTag」。筆者も数年前から愛用しており、その便利さには何度も助けられてきました。そんな定番アイテムに、待望の第2世代モデルが登場。さっそく入手したので、新旧モデルを比べて、その進化の度合いを確かめてみました。 Apple AirTag（第2世代）：紛失防止タグ、音で探せる、耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワー