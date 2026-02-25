マウスコンピューターは2月25日、同社Web直販サイトにて、期間限定の「大決算セール」の開催を発表した。mouseやG TUNEなどのブランドのPC製品を最大7万円引きの特価で販売する。開催期間は本日から2026年3月18日(水)10時59分まで。マウスコンピューターが決算セールセール品の一例「mouse B4-I7U01SR-A」 Core i7搭載14型ノートPChttps://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-b4i7u01sracaw102dec/249,800円 → セール価格214,800