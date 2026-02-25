マウスコンピューター、直販サイトで期間限定の決算セール - 最大値引き7万円
マウスコンピューターは2月25日、同社Web直販サイトにて、期間限定の「大決算セール」の開催を発表した。mouseやG TUNEなどのブランドのPC製品を最大7万円引きの特価で販売する。開催期間は本日から2026年3月18日(水)10時59分まで。
マウスコンピューターが決算セール
セール品の一例
「mouse B4-I7U01SR-A」 Core i7搭載14型ノートPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-b4i7u01sracaw102dec/
249,800円 → セール価格214,800円（税込）
「mouse MH-I7U01」 Core i7搭載ミドルタワーPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-mhi7u01b7bdaw101dec/
199,800円 → セール価格179,800円（税込）
「G TUNE P5-I7G70BK-C（ブラック）」 Core i7＋GeForce RTX 5070搭載15.6型ゲーミングノートPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-p5i7g70bkccdw102dec/
369,800円 → セール価格309,800円（税込）
「G TUNE FZ-I7G80」 Core Ultra 7＋GeForce RTX 5080搭載ゲーミングタワーPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi7g80g8bfdw102dec/
619,800円 → セール価格549,800円（税込）※最大値引き70,000円
