【ぽこ あ ポケモン】 3月5日 発売予定 価格：8,980円 配信番組「Nintendo Treehouse: Live | February 2026」にて、3月5日発売予定のNintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックスゲーム「ぽこ あ ポケモン」のゲームプレイ映像が公開された。 ゲームプレイ映像を交えながら新作タイトルが紹介される「Nintendo Treehouse」。今回は「ぽこ