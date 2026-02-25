¡Ö¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×¥²ー¥à¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤¬¸ø³«¡ª ³¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ä¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÈäÏªÌÜ
¡Ú¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Û 3·î5Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§8,980±ß
(C)2026 Pokémon. (C)1995 -2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¡¡ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖNintendo Treehouse: Live | February 2026¡×¤Ë¤Æ¡¢3·î5ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎNintendo Switch 2ÍÑ¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²ー¥à¡Ö¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Î¥²ー¥à¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥²ー¥à¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡ÖNintendo Treehouse¡×¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥Õ¥ÈÂæ¤Ç¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢À¸Â©ÃÏ¤òºî¤Ã¤Æ¥Ý¥±¥â¥ó¤È½Ð²ñ¤¦ÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥¿¥â¥ó¤Î¸«¤¿ÌÜ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚNintendo Treehouse: Live | February 2026¡Û
