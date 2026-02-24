適切に処理せずに木くずおよそ82トンを不法投棄したとして飯豊町の会社役員の77歳の男が逮捕されました。不法投棄された木くずは数百トンに上る可能性があり警察が捜査を続けています。 【写真を見る】山火事、崩落の恐れも山中に大量の木くずを不法投棄…数百トンに及ぶか会社役員の男を逮捕（山形） 廃棄物を不法投棄した疑いで逮捕されたのは飯豊町白川の会社役員の男（77）です。 警察によりますと男は、去年6月ごろと8