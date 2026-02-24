ビジネスパーソンの多くが、会議に時間を取られている。無駄な会議を減らすことはできないのか。マイクロソフトやコカ・コーラなど400以上の世界的企業で組織改革を支援してきたコンサルタントの著書より、一部を紹介する――。※本稿は、ケヴァン・ホール、アラン・ホール『ダメな会議をゼロにする方法』（早川書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Prostock-Studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Pro