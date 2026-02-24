¾å»Ê1¿Í¤¬¤·¤ã¤Ù¤êÅÝ¤¹²ñµÄ¤Ê¤ó¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤¤¡ÄŽ¢¥à¥À¤Ê²ñµÄŽ£¤ÈŽ¢À¸»ºÅª¤Ê²ñµÄŽ£¤ò¸«È´¤¯Ä¶¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊýË¡
※本稿は、ケヴァン・ホール、アラン・ホール『ダメな会議をゼロにする方法』(早川書房)の一部を再編集したものです。
¢£¤½¤ÎµÄÂê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤ÞÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©
À¤³¦Ãæ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î²ñµÄ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²ñµÄ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤ëµÄÂê¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤ËºÜ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¦ ¥á¡¼¥ë¤ä°ìÂÐ°ì¤ÎÂÐÏÃ¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Î¼êÃÊ¤Î¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â²ñµÄ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ ½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÀÑ¶ËÀ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê²ñµÄ¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ µÄÂê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¤¤·ë²Ì¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Ç¤ÏÇüÂç¤Ê»þ´Ö¤Î¥à¥À¤Å¤«¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤âÊç¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¼ºÇÔ¤¬²ñµÄ¤Î¤É¤³¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£²ñµÄÃæ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ä
³Æ¼ï¤Î¡¢ÆÃ¤Ë»þ´Ö¤Ð¤«¤êÄ¹¤¤²ñµÄ¤ä¥¦¥§¥Ó¥Ê¡¼¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê²ñµÄ¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤ò»È¤¦¡£
¤³¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ì¤Ð¡¢É¬Í×¤Î¤Ê¤¤µÄÂê¤ò°ìÁÝ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë²ñµÄ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°ìËç¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£µÄÂê¤ä¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤òº¸Ã¼¤ÎÎó¤ËµÆþ¤·¡¢³ÆÎó¤Î°ì¹ÔÌÜ¤Ë¤Ï½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÌ¾Á°¡Ê¿Þ¤ÎÎã¤Ç¤Ï¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡Ë¤òµÆþ¤¹¤ë¡£
²ñµÄ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÄÂê¤´¤È¤ËÈ¯¸À¼Ô¤ÎÎó¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ÊÈ¯¸À¤¬Ä¹¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯Æó¤Ä¡Ë¡£
¤³¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ÎµÄÂê¤ËÃ¯¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤«¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤É¤ÎµÄÂê¤¬¤É¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢È¯¸À¤Î²ó¿ô¤À¤±¤¬ÀÑ¶ËÀ¤ä´ØÏ¢ÅÙ¤Î»ØÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ê¤é°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¡¢²ñµÄ¸å¤Ë»ö¼Â¤È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
²¿¤è¤ê¡¢¸Ä¡¹¿Í¤¬²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤òÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£²ñµÄ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é³Ø¤Ö¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢³Ø¤Ð¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì°Ê¹ß¤Ç¤â¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾ðÊó¤ÎÎ®¤ì¤¬°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î¾ì¹ç¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤à²ñµÄ¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¢£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥°¥ë¡¼¥×·¿¡×¤ÈÁ´ÂÎ²ñµÄ¤ÎÁêÀ¤Ï¡ß
¼êÄ¢¤Î°ì¥Ú¡¼¥¸¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼¡²ó¤Î²ñµÄ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òºîÀ®¤·¡¢È¯¸À¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤è¤¦¡£
¤¢¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤½¤ì¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²ñµÄ¤ÎÆâÍÆ¤Î¤¦¤Á40¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ï½ÐÀÊ¼ÔÁ´°÷¤Ë´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
°ì²ó¤Î²ñµÄ¤«¤é´ØÏ¢ÅÙ¤ÎË³¤·¤¤µÄÂê¤ò½ü³°¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»Ä¤ê¤ÎÆâÍÆ¤¬½¼¼Â¤¹¤ë¡£¾¯¿Í¿ô¤Î½¸Ãæ¤·¤¿²ñµÄ¤ä°ìÂÐ°ì¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤â¤Á¡¢²ñµÄ¤Î³°¤ÇÏÀ¤¸¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤ò°·¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
²ñµÄ¤Ç¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤Ï¡¢Æó¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¥¹¥¿¡¼¥°¥ë¡¼¥×·¿¤ÎÂÐÏÃ¡½¡½¼¡¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤
¡¦ °ì¿Í¡Ê¾å»Ê¤äÀìÌçÃ´Åö¼Ô¡Ë¤«¤éÁ´°÷¤Ë¸þ¤±¤¿°ìÀÆ¤Î¾ðÊóÄÌÃ£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐÏÃ¤ò¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥°¥ë¡¼¥×·¿¡×¡Ê¥Ï¥Ö¥¢¥ó¥É¥¹¥Ý¡¼¥¯·¿¡Ë¤ÎÂÐÏÃ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¡¼¥°¥ë¡¼¥×·¿¤Ï°ìÂÐ°ì¤«°ìÀÆÄÌÃ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ²ñµÄ¤ò³«¤¤¤ÆÁ´°÷¤¬Æ±´üÅª¤Ë¡Ê¤Ä¤Þ¤êÆ±»þ¤Ë¡£¾ì½ê¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ë¤½¤³¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£¾å»Ê¤Ë¤ÏÍ±×¤Ç¤â¡¢Éô²¼¤Ë¤Ï¤Ä¤é¤¤»þ´Ö
¥¹¥¿¡¼¥°¥ë¡¼¥×·¿¤ÎÂÐÏÃ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÎã¤¬Åµ·¿¤À¤í¤¦¡£
¡¦ °ì¿Í¡Ê¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¾å»Ê¡Ë¤«¤éÂçÀª¤Ë¸þ¤±¤¿°ìÀÆ¤Î¾ðÊóÄÌÃ£
¸ý¤ò¶´¤ó¤À¤ê¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤Ë²¿¤é¤«ÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°½Ð¤Î²ñµÄ¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤Ç¤ÏµÄÂê1¤Î¡Ö»ö¶È¤Î³µ¶·¡×¤¬¤³¤ì¤ËÅö¤¿¤ë¡£¾å»Ê¤¬³µ¶·¤ò¸ì¤ê¡¢¼ÁÌä¼Ô¤Ï°ì¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤Ê¤é¡¢µÄÏÀ¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Î²óÍ÷¤Ç¤âºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¦ ¶á¶·Êó¹ð
Á°½µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Æ¿Í¤¬Êó¹ð¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ÏËÜ¿Í¤È¤½¤Î¾å»Ê¤Ë¤·¤«´ØÏ¢¤¬¤Ê¤¤¡£Á°½Ð¤Î²ñµÄ¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤Ç¤ÏµÄÂê2¤Î¡Ö¸½¾õÊó¹ð¡×¤¬¤³¤ì¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³Æ¼«¤«¤éÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡£¾å»Ê¤«¤é¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¼ÁÌä¤â½Ð¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÃ¯¤«¤é¤âÈ¯¸À¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾å»Ê¤Ë¤ÏÍ±×¤Ê»þ´Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¾¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ë´ØÏ¢¤·¤Ê¤¤¾ðÊó¤ò¤¨¤ó¤¨¤ó¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¦ ¸Ä¡¹¤ÎÂÐ±þ¤ÎºÆ³ÎÇ§
³Æ¼«¤¬¾å»Ê¤ä²ñµÄ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÆ°¤äÀ®²Ì¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ÊÄ½¤Ê¤É¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤âÂ¾¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤Ï´ØÏ¢¤·¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¡£¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤é¡¢°ìÂÐ°ì¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤Ò¤È¤È¤ª¤êÂ³¤±¤ì¤ÐºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢Â¾¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÉý¤Ë»þ´Ö¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¦ ²ñµÄ¥ê¡¼¥À¡¼¤ÈÈ¯É½¼Ô¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï°ì¿Í¤Ë¤·¤«´ØÏ¢¤»¤º¡¢Â¾¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¾ÜºÙ¤ÊµÄÏÀ
Á°½Ð¤Î²ñµÄ¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤Ç¤ÏµÄÂê5¤Î¡ÖÍ½»»¡×¤¬¤³¤ì¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¡¦ ¸Ä¿Í¤Î´Ö¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢ËÜÍè¤ÎµÄÂê¤È¤Ï´ØÏ¢¤Î¤Ê¤¤Ã¦Àþ¤·¤¿ÏÃÂê
¢£¡ÖËè½µ1»þ´Ö¤Î¶á¶·Êó¹ð¡×¤Ï¥à¥À¤À¤Ã¤¿
²ñµÄ¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤Ç¡¢°ìÂÐ°ì¤ÎÂÐÏÃ¤¢¤ë¤¤¤Ï°ìÀÆÄÌÃ£¤ÎÆâÍÆ¤À¤±¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤Û¤Ü¤½¤ì¤À¤±¤ÎµÄÂê¤ËÃíÌÜ¤·¤è¤¦¡£
½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥°¥ë¡¼¥×·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÄÂê¤Ï¤¹¤°¤ËÆÃÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£°ì¿Í¤¬È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆó¡¢»°¿Í¤¬²ñÏÃ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¤À¡£
¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î³«¤¤¤¿²ñµÄ¤Ê¤é¡¢Â¾¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ËÆÃ¤ËÃí°Õ¤·¤è¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¥¹¥¿¡¼¥°¥ë¡¼¥×·¿¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¡Ö¥Ï¥Ö¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ÎµÄÂê¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤â¼«Ê¬¸Ä¿Í¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢µÄÂê¤¬Â¾¤Î½ÐÀÊ¼ÔÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¼«Ìä¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦¼çÄ¥¤·¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£Ã¯¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ë°ÕµÁ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Êó¹ð¤Î½¬´·¤Ï¤¿¤À¤Á¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ñµÄ¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤60Ê¬Â³¤¯¤À¤±¤Ç¡¢½àÈ÷¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤â15Ê¬ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î°ì²ó¤Î²ñµÄ¤Î¤¿¤á¤Ë13¿Í¤¬°ì½µ´Ö¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Î¤¦¤Á1»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ç¯´Ö¤Ç´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢600»þ´Ö°Ê¾å¤¬¥à¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô°ì¿Í¤Ê¤é¤½¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤Î3Ê¬¤Î1¤òÏ²Èñ¤·¤Æ¤¤¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£Á´°÷¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡×·¿
¢¡Ö¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡×·¿¤ÎÂÐÏÃ
Æ±»þÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢µÄÏÀ¡¢¶¦Æ±ÁÏºî¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»²²Ã¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ò¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£·¿¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶¦Æ±¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤ï¤á¤ÆÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤«¤éÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£·¿¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐÏÃ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÎã¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£
¡¦ Ê£¿ô¤ÎÉôÌç¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÌäÂê²ò·è¤ò¤á¤¶¤¹
¡¦ ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î²ñµÄ¤Ç¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÄó°Æ¤ò¶¦Æ±¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤¹
¡¦ ¶¦ÄÌ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë
¡¦ ¶¦ÄÌ¤Î¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë
Á°½Ð¤Î²ñµÄ¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢4¤Î¡Ö¼¡Ç¯ÅÙ·×²è¡×¤È6¤Î¡Ö¿Í»ö¡×¤¬¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£·¿¤ÎµÄÂê¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¢£°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±À¹¤ê¾å¤¬¤ëµÄÂê¤Ïºï¸ºÂÐ¾Ý
¤¿¤À¤·¡¢¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£·¿¤ÎÂÐÏÃ¤Ç¤â¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤Î°ìÉô¤Ë¤·¤«´ØÏ¢¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¿ô¿Í¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤·¤«´ØÏ¢¤Î¤Ê¤¤µÄÂê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë²ñµÄ¤È¤¤¤¦¤Î¤âÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
Á°½Ð¤Î²ñµÄ¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤Ç¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µÄÂê3¤Î¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤«¤é¤ÎÊó¹ð¡×¤À¡£¾å»Ê¤ò´Þ¤á¤Æ´ØÏ¢¤¹¤ë»°¿Í¤ÏÀ¹¤ó¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
°ìÉô¤ÎµÄÂê¤¬ÉôÊ¬Åª¤Ê½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤·¤«´ØÏ¢¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï´ØÍ¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤±¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¾¯¿Í¿ô¤Î²ñµÄ¤ÇÏÀ¤¸¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÁ´°÷¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢Á´°÷¤ÎÂÐÏÃ¤òÀ¸¤àµÄÂê¤³¤½¡¢º£¸å¤ÎÁ´ÂÎ²ñµÄ¤ÇÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ë¤Ù¤µÄÂê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÉô¤Ë¤·¤«´ØÏ¢¤·¤Ê¤¤µÄÂê¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤ËÆ±¤¸ÌÜÅª¤òÃ£À®¤Ç¤¤ëÊýË¡¤¬¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£°ìÀÆÄÌÃ£¤Ê¤é¥á¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª
²ñµÄ¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤Ç¡¢µÄÂê¤´¤È¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤ò²£Êý¸þ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤ï¤«¤ë¾ðÊó¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¤³¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢²ñµÄ¤òÁÈ¤ßÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
1¡¡µÄÂê¤¬¼ç¤Ë°ìÂÐ°ì¤ÎÂÐÏÃ¡¢¤Þ¤¿¤Ï°ìÀÆ¤Î¾ðÊóÄÌÃ£¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¾ì¹ç
½ÐÀÊ¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ØÏ¢ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢²ñµÄ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëµÄÂê¤À¡£
¡¦ °ìÂÐ°ì
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢´Ø·¸Åö»ö¼Ô¤À¤±¤¤¤ì¤Ð²ñµÄ°Ê³°¤Î¾ì¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸Ä¿Í´ó¤ê¤Î²ñÏÃ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Â¾¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤ÎËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤¬¥à¥À¤Ë»È¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£²ñµÄ¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤ÇÆó¿Í¤·¤«´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µÄÂê¤¬¤³¤ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£
¡¦ °ìÀÆÄÌÃ£
°ìÊý¸þ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¼õÆ°Åª¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´°÷¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤ËÆ±»þ¤Ë¤¤¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÀÆÄÌÃ£¤¹¤ëÅö¿Í¤À¤±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸ÀÍÕ¤òÈñ¤ä¤¹µÄÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼õ¤±Åú¤¨¤·¤Ê¤¤¡£
ÂçÎÌ¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ÏÆ±´üÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥í¥°¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í¤Ê¤É¤ÎÈóÆ±´ü¥Ä¡¼¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤â»þ´ÖÌÌ¤Ç¤â¸ú²ÌÅª¤À¡£Ê£¿ô¤ÎµòÅÀ¤ä¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤Ë¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡Ö°ìÀÆÄÌÃ£¡×¤¹¤ë¾ðÊó¤¬²ñµÄÅöÆü¤ÎÂÐÏÃ¤ËÉ¬¿Ü¤Ê¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²¿¤«¤ò·èÄê¤·¤¿¤êÏÀ¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÇÛÉÛ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£²ñµÄ°Ê³°¤Î¾ì¤Ç¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤ÎÂè10¾Ï¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ç¯´Ö23²¯±ß¤òÌò°÷²ñµÄ¤ÇÏ²Èñ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀ½Ìô´ë¶È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
ËÜ½ñ¤ÎÂè1¾Ï¤Ç¡¢°ìÇ¯¤Î¤¦¤Á30Ëü»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¡¢Ç¯´Ö1500Ëü¥É¥ë¡ÌÌó23²¯±ß¡ÍÁ°¸å¤Î¥³¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò°÷²ñµÄ¤Î»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÌò°÷²ñµÄ¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÜÅª¤Ï¡¢¡Ö»ö¶È¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤òÅÁÃ£¤¹¤ë¡×¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÌò°÷²ñµÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜÅªÀßÄê¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥°¥ë¡¼¥×·¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ö¹à¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤È¾õ¶·¤ÎºÆ³ÎÇ§¤À¡£²ñµÄ¤ÎÌÜÅª¤¬¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥á¡¼¥ë¤«¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËèÇ¯30Ëü»þ´Ö¡¢1500Ëü¥É¥ë¤òÈñ¤ä¤¹°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ìò°÷²ñµÄ¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡ÖÅÓÃæÂàOK¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¥à¥À¤ò¸º¤é¤»¤ë
2¡¡µÄÂê¤¬½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÁ´°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìÉô¤Ë¤·¤«´ØÏ¢¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç
µÄÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ê£¿ô¿Í¤ÎÂÐÏÃ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢Á´°÷¤¬´Ø¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£µÄÏÀ¤ËÃÍ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤¬Á´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¿Í¤Ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢»þ´Ö¤ò¥à¥À¤Ë¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ê¿Í¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¤ÎÎÉ¤·°¤·¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÂ»¤Í¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¼«Ê¬¤¬²ñµÄ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎµÄÂê¤ËÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤ë°ìÉô¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤À¤±¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦²ñµÄ¤òÊÌÅÓ³«¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
Á´°÷¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµÄÂê¤ò²ñµÄ¤ÎºÇ½é¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìÉô¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤ÏÅÓÃæÂà½Ð¤Ç¤¡¢»Ä¤Ã¤¿½ÐÀÊ¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤À¤±´ØÏ¢¤¹¤ëÌäÂê¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
3¡¡µÄÂê¤¬½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÁ´°÷¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾ì¹ç
Á´°÷¤¬È¯¸À¤·¤¿µÄÂê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢Ï¯Êó¤À¡£ÍýÁÛÅª¤Ê²ñµÄ¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ëµÄÂê¤È¤¤¤¨¤ë¡£²ñµÄ¤ÏËÜÍè¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÁ´°÷¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµÄÂê¤À¤±¤ÇÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤À¡£
¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢µÄÂê¤Î´ØÏ¢ÅÙ¤¬¹â¤¯È¯¸À¤¬³èÈ¯¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢ÂÐÌÌ²ñµÄ¤ò³«¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¼¡¤ÎÅÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¡¦ ¸¢¸Â¤Î¤¢¤ë¸Ä¿Í¤ä¾¯¿Í¿ô¥Á¡¼¥à¤ÇÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡©
¡¦ ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÂÐÌÌ²ñµÄ¤òÂåÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢½ÐÄ¥¤Ï¸º¤é¤»¤Ê¤¤¤«¡©
¢£¥À¥á¤Ê²ñµÄ¤òÀ¸»ºÅª¤Ê²ñµÄ¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï
°ìÇ¯¤Ë30Ëü»þ´Ö¡¢1500Ëü¥É¥ë¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌò°÷²ñµÄ¤ÎÎã¤ËÌá¤ë¤È¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤ÊµÄÂê¤Ê¤éÌò°÷²ñ¤ÎÁ´°÷¤Ë´ØÏ¢ÅÙ¤¬¹â¤½¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
Ìò°÷²ñ¤Ç¡Ö¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£·¿¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÁ´°÷¤¬´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊµÄÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ ¸å·Ñ¼ÔÁª¤Ó¤È¿Íºà°éÀ®
¡¦ ¶¦ÄÌ¤Î³Ø½¬
¡¦ ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤È´Ø·¸À¤Î¹½ÃÛ
¡¦ ¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤¤¿Íºà¤ÎÉ¾²Á
¡¦ ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬
Ìò°÷²ñ¤ÏÄÌÎã¡¢Á´°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìÉô¤Ë¤À¤±´ØÏ¢¤¹¤ëÌäÂê¤òÏÃ¤·¹ç¤¦²¼°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¦ÄÌÇ§¼±¤Î¤¿¤á¤Ë¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£´ØÏ¢ÅÙ¤¬¹â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë½ÐÀÊ¼Ô¤¬¤¢¤Þ¤êÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤³¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ²ñµÄ¤ò²þÁ±¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¢£²ñµÄ¤Î¸å¤ËÉ¬¤º¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÖÌä¤¤¤«¤±¡×
¡Ö·ë²Ì¤ÏÁê±þ¤À¤Ã¤¿¤«¡£µÄÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤À¥³¥¹¥È¤ÈÏ«ÎÏ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡©¡×¤È¡¢¼«Ìä¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
²ñµÄ¤Ë»Ä¤Ã¤¿µÄÂê¤¬¡¢¤³¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤ì°Ê¹ß¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¤½¤ÎµÄÂê¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¡¢¤½¤ì¤ò½½Ê¬¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£
¼«Ê¬¤¬²ñµÄ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñµÄ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÑ¹¹¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¸¢¸Â¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò²ñµÄ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¸«¤»¤Æ¡¢¼¡¤Î²ñµÄ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç²ñµÄ¤ËÎ×¤ß¡¢¤¢¤È¤Ç°ì½ï¤ËÊ¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¤ÈÂÐºö¤òÈ½Äê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
½ÐÀÊ¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢ÆÃ¤Ë´ØÏ¢ÅÙ¤Î¹â¤¤ÆâÍÆ¤Ï¤É¤ì¤«¤ò°ì½ï¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë²ñµÄ¤òÁÈ¤ßÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¥¤Þ¤·¤¤È¿±þ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
ÄêÎã²ñµÄ¤ÎµÄÂê¤Î¤É¤ì°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£·¿¡×¤Ë¤Ê¤ë´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î²ñµÄ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔÍ×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£




