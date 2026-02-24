関西電力グループのポンデテックが運営する公式通販サイト「PC next」で、2月25日（明日）まで「Winterセール」が開催されている。割引クーポンが自動適用され、最大5000円オフでリファビッシュPC（再生パソコン）が購入できる。●環境にもお財布にもやさしい賢い選択リファビッシュPCとは、使用済みPCに清掃や部品交換を行って再び使用できるようにしたPCのこと。新品と同程度の性能を備えていながら価格を抑えられることから