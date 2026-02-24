【明治安田J1百年構想リーグ】セレッソ大阪 1−2 サンフレッチェ広島（2月22日／ヨドコウ桜スタジアム）【映像】至近距離に近づいて拍手セレッソ大阪のMF香川真司が、納得のいかないジャッジの直後に不必要なファウルを見舞い、ホイッスルを吹いたレフェリーに“拍手”を送った。この行動がファンの間でも賛否分かれている。2月22日に明治安田J1百年構想リーグ第3節のセレッソ大阪vsサンフレッチェ広島が行われた。試合は90+5