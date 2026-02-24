【プレミアリーグ第27節】(Hill Dickinson Stadium)エバートン 0-1(前半0-0)マンチェスター・U<得点者>[マ]ベンヤミン・シェシュコ(71分)<警告>[エ]ジョーダン・ピックフォード(77分)、ジェームズ・ターコウスキー(83分)[マ]ハリー・マグワイア(84分)、ヌセア・マズラウィ(90分+2)、ブルーノ・フェルナンデス(90分+5)観衆:52,326人