トヨタ斬新「“7人乗り”プリウス」最高すぎて“反響殺到”！2023年に登場した5代目トヨタ「プリウス」は、スーパーカーのようなスタイリングと走りで世界を驚かせました。しかしその一方で、ある層のユーザーたちが頭を抱えています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ斬新「7人乗りプリウス」です！（33枚）それは、かつて販売されていた派生モデル「プリウスα（アルファ）」のオーナーたちです。2011年5月から2021