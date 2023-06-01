¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ÌÜ¹õÏ¡¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦medicube¡Ê¥á¥Ç¥£¥­¥åー¥Ö¡Ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£³èÆ°¤ÎÉý¤ò³¤³°¤Þ¤Ç¹­¤²¤Æ¤¤¤ëÌÜ¹õ¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¥°¥íー¥Ð¥ëCM¡ØMeMe in N.Y.ÊÓ¡Ù¤ò¡¢2·î23Æü¤è¤ê½ç¼¡¸ø³«¤¹¤ë¡£ ¢£¥á¥Ç¥£¥­¥åー¥Ö¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÈ©¤ò¼é