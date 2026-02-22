味の素などのうま味調味料にネガティブなイメージを持つ人は多い。日本薬史学会会長で薬学博士の船山信次さんは、「化学製品だからと毛嫌いすることなく、その本質を正しく知り、大いに活用していくべきだ」という――。※本稿は、船山信次『日本人はいかにして毒と薬を食べてきたのか？』（星海社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Gam1983※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Gam1983■「化学調味料」