【モデルプレス＝2026/02/22】カプセルトイ専門店「#C-pla（シープラ）」の運営会社・TOSHIN（トーシン）は2月22日までに公式サイトを更新。代表取締役に関する報道を受け謝罪した。【写真】「#C-pla」ラジオを務める人気アイドル◆「#C-pla」運営会社が謝罪同社は「当社代表取締役に関する報道につきまして」と題した書面を公開。「今般、複数のメディアにおいて、当社代表取締役による本件事案についての報道がなされ、お客様、