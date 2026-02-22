カプセルトイ専門店「#C-pla」が謝罪 代表取締が盗撮で書類送検「社会からの信頼を大きく損ねたことは大変遺憾」
【モデルプレス＝2026/02/22】カプセルトイ専門店「#C-pla（シープラ）」の運営会社・TOSHIN（トーシン）は2月22日までに公式サイトを更新。代表取締役に関する報道を受け謝罪した。
同社は「当社代表取締役に関する報道につきまして」と題した書面を公開。「今般、複数のメディアにおいて、当社代表取締役による本件事案についての報道がなされ、お客様、お取引先様をはじめ、関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪し、報道を受け「当社の代表取締役の立場にある者がこのような事態を引き起こし、社会からの信頼を大きく損ねたことは大変遺憾であり、当社としても事態を重く受け止めております。当社は、お客様にカプセルホテルを楽しんでいただくはずの店舗において、お客様の安心・信頼を大きく損なう事態となったことを厳粛に受け止めております」とコメントした。
また「現在、代表取締役個人に対する捜査が継続していることや被害にあわれた方のプライバシー等を踏まえると、当社から詳細なお知らせをすることが難しい状況にございますが、当社としては、今後、外部の専門家の意見も踏まえ、厳正に対処してまいります。また、防犯カメラ・店舗内の見回りを含めた防犯体制の見直しや従業員教育の徹底等、必要な対策を速やかに講じてまいります」と説明。最後には「当社の事業活動につきましては、従業員一同、引き続きお客様へのサービス提供と業務に真摯に取り組んでまいります。当社は、皆様からの信頼回復を最優先に、誠実に対応してまいる所存です」と結んでいる。
同社の代表取締役・宮本達也氏を巡っては、東京・渋谷区の自社の店舗で女性のスカートの中を盗撮しようとしたなどとして、警視庁に書類送検された。ほかにも、札幌市の路上で3回にわたり女性のスカートの中を盗撮するなどした疑いがもたれている。（modelpress編集部）
