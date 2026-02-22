ソフトバンクとの強化試合日本代表「侍ジャパン」は22日、ソフトバンクとの強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026宮崎」を行った。4回裏には大雨が球場近辺を襲い、5回裏に試合が一時中断となった。先発した曽谷龍平投手は初回、2死から栗原に死球を与えると3連打を浴びて1点を失った。打線はその裏、安打と四球で無死満塁の好機を作り、佐藤輝明内野手の投手後方への詰まったあたりで同点に。森下翔太外野手、源田壮亮