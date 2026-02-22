Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「寝袋のような暖かさ」と「日常の動きやすさ」は両立できるのか？ これが今回の注目のポイントです。防寒着って、どこかで妥協が必要なことも多かったんですが、封筒型寝袋をベースにつくられた「モモンガ」第5弾は、暖かいまま動けるというアイテム。寒がりの私が、実際に日常に取り入れた様