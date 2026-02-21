È¯Çä¸å¡¢¤¹¤°¤Ë2ËüÉô¤Ë½ÅÈÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸µÃËÆ®¸ÆÁÈ¡¦À®ÅÄ¾¼¼¡¤ÎÃø½ñ¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¤È¤ó¤È¤ó¡½À®ÅÄ¾¼¼¡¼«½öÅÁ¡½¡ÙÈ¯Çä¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯2ËüÉô¤Î½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¸µÃËÆ®¸ÆÁÈ¡¦À®ÅÄ¾¼¼¡¤ÎÃø½ñ¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¤È¤ó¤È¤ó¡½À®ÅÄ¾¼¼¡¼«½öÅÁ¡½¡Ù¡£¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢ÃËÆ®¸ÆÁÈ³èÆ°µÙ»ß¡¢Î¥º§¡¢ÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ë¤è¤ëÂáÊá¡¢·»¤Î»à¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¤Î²ñ¼Ò°÷À¸³è¡¢¤½¤·¤ÆÃËÆ®¸ÆÁÈºÆ»ÏÆ°¤«¤é¸½ºß¤Î³èÆ°¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÀÖÍç¡¹¤Ë