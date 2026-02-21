¸µÃËÆ®¸ÆÁÈ¡¦À®ÅÄ¾¼¼¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡Ö¤³¤ÎËÜ¤Ç²¿¤«¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òí´í°¡Ê¤È¤Þ¤É¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤¿¤é¡×
È¯Çä¸å¡¢¤¹¤°¤Ë2ËüÉô¤Ë½ÅÈÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸µÃËÆ®¸ÆÁÈ¡¦À®ÅÄ¾¼¼¡¤ÎÃø½ñ¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¤È¤ó¤È¤ó¡½À®ÅÄ¾¼¼¡¼«½öÅÁ¡½¡Ù
È¯Çä¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯2ËüÉô¤Î½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¸µÃËÆ®¸ÆÁÈ¡¦À®ÅÄ¾¼¼¡¤ÎÃø½ñ¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¤È¤ó¤È¤ó¡½À®ÅÄ¾¼¼¡¼«½öÅÁ¡½¡Ù¡£
¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢ÃËÆ®¸ÆÁÈ³èÆ°µÙ»ß¡¢Î¥º§¡¢ÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ë¤è¤ëÂáÊá¡¢·»¤Î»à¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¤Î²ñ¼Ò°÷À¸³è¡¢¤½¤·¤ÆÃËÆ®¸ÆÁÈºÆ»ÏÆ°¤«¤é¸½ºß¤Î³èÆ°¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎËÜ¤ò¡¢¤Û¤«¤ÎÃËÆ®¸ÆÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢²¬ËÜ·ò°ì¡¢¹â¶¶ÏÂÌé¡¢Á°ÅÄ¹ÌÍÛ¤Ï¤É¤¦ÆÉ¤ó¤À¤Î¤«¡©¡¡¤Þ¤¿È¯Çä¸å¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À®ÅÄ¾¼¼¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤É¤ó¤Ê°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡ËÜ½ñ¤ò¹½À®¤·¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¿åÌî¸÷Çî¤¬Ê¹¤¤¤¿¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÃËÆ®¸ÆÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÏÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Î¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Û
¡½¡½È¯ÇäÄ¾¸å¤ËÁýºþ¤¬·è¤Þ¤ê¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¤È¤ó¤È¤ó¡½À®ÅÄ¾¼¼¡¼«½öÅÁ¡½¡Ù¤ÏÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ°ìºý¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢¤³¤Î¼«½öÅÁ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÂçÀª¤Î¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÃËÆ®¸ÆÁÈ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é´¶ÁÛ¤ÏÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¡Ê²¬ËÜ¡Ë·ò°ì¤Ï¡¢¡Ø¤â¤¦²¿²ó¤âµã¤¤¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤É¤³¤Çµã¤¤¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¤ÏÊ¹¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡£
·ò°ì¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ©ºî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¤¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÈ¯¸ÀÉôÊ¬¤Ëóòó÷¡Ê¤½¤´¡Ë¤¬¤Ê¤¤¤«¥²¥é¤ÎÃÊ³¬¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ò°ì¤Ï¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¤³¤Î½ñ¤Êý¤À¤ÈÆÉ¤ó¤À¿Í¤¬ÊÌ¤Î²ò¼á¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤Í¡Ù¡Ø¤³¤Î¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡Ù¤ÈºÙ¤«¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
½ÐÈÇ¸å¤â¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÉñÂæ¤ÇÁ´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ò°ì¤ÏË¬¤ì¤¿³¹¤Î½ñÅ¹¤ËÉ¬¤º´ó¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ÎËÜ²°¤Ï²¿ºýÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¤¢¤ÎËÜ²°¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼ÁÛ¤¤¤ÇÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÀÎ¤«¤é¡×
¡½¡½¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡Ö¡Ê¹â¶¶¡ËÏÂÌé¤Ë¤Ï¡¢¿¿´é¤Ç¡Ø¤¤¤¤ËÜ¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¤ÇÈ¯ÇäµÇ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÁ°ÅÄ¡Ë¹ÌÍÛ¤ÏÂçºå¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡ØÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¼«½öÅÁ¤Î¤¿¤á¤Ë¼õ¤±¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¿§¡¹»×¤¤½Ð¤·¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£17ºÐ¤Î¤È¤¤«¤Ê¡¢°ì½ï¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡¢ËÍ¤Ë¥¤¥¿¥º¥é¤µ¤ì¤¿¤È¡¢40Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤ÎÊ¸¶ç¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤Ã¤Æ¡£ÃËÆ®¸ÆÁÈ¤ÎºÆ»ÏÆ°¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½²áµî¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÁ¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤ä»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£4¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¼«½öÅÁ¤¬¡¢¤½¤³¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤ÎËÜ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îå«¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤è¤êÃçÎÉ¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Î°ì°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½ÀÎ¤«¤éº£¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÃç¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¤âÃç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤³¤½10Âå¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¥¤ê¹ç¤¤¤Î¥±¥ó¥«¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥ä¤ÊÉôÊ¬¤âÁ´Éô¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±ÃçÎÉ¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤Î¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤Î¼Á¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡£ÀÎ¤âÃç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÆ®¸ÆÁÈ¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Þ¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤À¤±¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤»¨ÃÌ¤·¤¿¤ê¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤¬¼«Ê¬¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Ä¤ë¤ó¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤È´³¾Ä¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ä¹¤¤´ÖÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î´Ö¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À®Ä¹¤Î»ÅÊý¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÑÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆºÆ²ñ¤·¤¿¤é¡¢¤È¤ó¤¬¤Ã¤Æ¤¿ÉôÊ¬¤äÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¿ÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¡¢²»³Ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤¢¤¢¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤³¤½²¿¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ø²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«Á³¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÇø¡Ê¤µ¤é¡Ë¤±¤À¤»¤¿¤ê¡¢ÁÇÄ¾¤ËÍê¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¡¢²ÃÎð¤Ã¤Æ¤È¤«¤¯¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ø·¸À¤ò»×¤¦¤È¡¢Ç¯¤ò¤È¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÚA.B.C-Z¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ¤Î´¶ÁÛ¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Û
¡½¡½¼«½öÅÁ¤Ç¤Ï¡¢¤ªÊìÍÍ¤Ë¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÅö½é¡¢¾¼¼¡¤µ¤ó¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¾¼¼¡¤Î¼«½öÅÁ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Êì¿Æ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤ã»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬·ò°ì¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Êì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Øº£ÅÙ¡¢ËÜ¤ò½Ð¤¹¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¤â¤·¤è¤±¤ì¤Ð¤·¤¿¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡£¡Ø¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤Õ¤¿¤ÄÊÖ»ö¤Ç²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×
¡½¡½¤ªÊìÍÍ¤Ë´¶ÁÛ¤Ï¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö²È¤ÇÌÛ¡¹¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î2¹Ô¤Çµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½X¤Ç¤Î¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ¡ÊA.B.C-Z¡Ë¤µ¤ó¤Î¼«½öÅÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶ÁÛ¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤â¤·¤â¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â²¿¤«ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤ÎËÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¼«½öÅÁ¤ò½ñ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ç¯Îð¤òÍýÍ³¤ËÌ´¤òÄü¤á¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òí´í°¡Ê¤È¤Þ¤É¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢ËÍ¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò¤â¤·¤â²¡¤»¤¿¤é¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙ¤â¿Ê¤àÆ»¤ò´Ö°ã¤Ã¤¿ËÍ¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¤¤Ã¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âÂç¾æÉ×¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ù¤È²¡¤»¤ëÇØÃæ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤¿¤À¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ËÍ¤¬¼ã¤¤¤È¤¤Ë¤ä¤ê¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ë¤ÏµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÃËÆ®¸ÆÁÈ¤ÎºÆ»ÏÆ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥±¥¸¥á¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤Ë¤Ç¤âË¬¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤ÆÁ°¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¡£
¤ä¤ê¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤äÄ©¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ÎËÜ¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÆÏ¤¡¢Ä©¤à¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÄ©¤à¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡¢Í¦µ¤¤ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ú¤³¤Î¼«½öÅÁ¤Ï¥Ð¥¤¥Ö¥ëÅª¤Ê°ìºý¡Û
¡½¡½¼«½öÅÁ¤Ë¤ÏÃËÆ®¸ÆÁÈ»þÂå¤Î¡ØÌÀÀ±¡Ù¤Î»ïÌÌ¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö30Âå¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ï¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð»ë³¦¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Û¤é¡¢¤Þ¤À10Âå¡¢20Âå¤«¤éÆü¤¬Àõ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤¿¤À¤â¤Ï¤ä30Ç¯Á°¡¢35Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¡ØÌÀÀ±¡Ù¤Î»ïÌÌ¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤µ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¡ÖÃËÆ®¸ÆÁÈ¤ÎºÆ»ÏÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤¤È¤¤Î±ÇÁü¤òÉÑÈË¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î²áµî¤Î±ÇÁü¤Ê¤ó¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸«¤¿¤¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ÇÁü¤Ç¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¶Ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
µ¤¤Þ¤º¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ²áµî±ÇÁü¤ò¸«»Ï¤á¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¼ã¤¤¤È¤¤Î¼«Ê¬¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤â¤·¤Æ¡£¡Ø¤½¤¦¤«¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î±éÁÕ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£10Âå20Âå¤Î¼«Ê¬¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØÌÀÀ±¡Ù¤Ë±Ç¤Ã¤¿10Âå¡¢20Âå¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡½¡½¤³¤Î¼«½öÅÁ¤Ï¾¼¼¡¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÃËÆ®¸ÆÁÈ¤ÎºÆ»ÏÆ°¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¡¢ËÍ¤Ï12¡Á13Ç¯¿¶¤ê¤Ë²»³Ú³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¡£½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢6Ç¯Á°¤Î2020Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼É½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Õºá¤·ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ËÍ¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÍ¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤¤òÏÃ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½Ï¹Í¤·¤¿Ëö¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡¢³ëÆ£¤òÊú¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼«½öÅÁ¤È¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀö¤¤¤¶¤é¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¾¯¤·¤À¤±¼«Ê¬¤òµö¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¯¤·¤À¤±¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¢¹½À®¾å¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¿´»Ä¤ê¤¬¥¼¥í¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¤»¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò²þ¤á¤Æ¤«¤ß¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£º£¸å¤âËÍ¤ÏÌÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤Ü¤Ã¤¿¤ê¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÅÙ¤Ë¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ßÄ¾¤·¤Æ¡¢¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶µ·±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¼«½öÅÁ¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ëÅª¤Ê°ìºý¤È¤¤¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤«¤é¡¢¼«½öÅÁ°Ê¹ß¤ÎËÍ¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä²ÈÂ²¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤À¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¨¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯
¡üÀ®ÅÄ¾¼¼¡¡Ê¤Ê¤ê¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¤¸¡Ë¡¡
1968Ç¯8·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£1988Ç¯¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÃËÆ®¸ÆÁÈ¡× ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë&¥ê¡¼¥É¥®¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿ô¡¹¤Î²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÃËÆ®¸ÆÁÈ¡×³èÆ°µÙ»ß¸å¤Ï²»³Ú³èÆ°¤ËÀìÇ°¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤â2020Ç¯¤Ë²»³Ú³èÆ°¤òºÆ³«¡£2022Ç¯¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ÖÃËÆ®¸ÆÁÈ¡×¤ÇºÆÅÙÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢»û²¬¸Æ¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥Ð¥ó¥É¡ÖRockon Social Club¡×¡ÖNARITA THOMAS SIMPSON¡×¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë&¥®¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£2026Ç¯1·î¡¢½é¤Î¼«½öÅÁ¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¤È¤ó¤È¤ó¡½À®ÅÄ¾¼¼¡¼«½öÅÁ¡½¡Ù¤òÈ¯Çä¡£Æ±Ç¯3·î11Æü¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¡ÖNARITA THOMAS SIMPSON ¿ÍÀ¸¤Ï¤È¤ó¤È¤ó Billboard Live¡×¡¢9·î3Æü¤è¤êRockon Social Club¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦Ê¸¡¿¿åÌî¸÷Çî