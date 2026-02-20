寒河江市で、2人組の男から現金80万円を奪われたとされていた強盗事件は自作自演だったとして、被害を届け出ていた消防職員の男が19日夜、偽計業務妨害の疑いで逮捕されました。男は容疑を認めているということです。逮捕されたのは、西村山広域行政事務組合消防本部朝日分署の署長で寒河江市柴橋の佐藤光征容疑者（54）です。警察の調べによりますと、佐藤容疑者は18日夕方、大江町左沢にある「県朝日少年自然の家」の敷地内で、