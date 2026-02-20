aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎKARINA¡Ê¥«¥ê¥Ê¡Ë¤¬¡¢Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È»Ñ¤ÇNetflix¤ÎÈÖÁÈÀ©ºîÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È»Ñ¤Îaespa¥«¥ê¥Ê①②¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Ûaespa¤Î4¿Í¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡ª①～③ ¢£aespa¥«¥ê¥Ê¡¢Netflix¡Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥¹¥Æ¥êー¡Ù¤Ë½Ð±é¡ª ¥«¥ê¥Ê¤Ï2·î19Æü¡¢¼«¿È¤¬¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤¹¤ëNetflix¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£