金田久美子が自身のインスタグラムを更新。全国に640店舗以上を展開するホームセンターで、スポンサー契約を結ぶコーナンの新大阪センイシティ店で一日店長を務めたことを投稿した。【写真】黄色い制服姿がお似合い！ 一日店長を務めた金田久美子「レジ打ち、品出し、とっても楽しく体験させて頂きました」「コーナンスタッフの皆様、サポートありがとうございました」と記している通り、投稿では黄色い制服に着替えると、レジでバ