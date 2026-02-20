金田久美子がホームセンターのコーナンで一日店長に！ 黄色い制服でレジ打ちや品出しを体験「毎日何かしら買いに行きそう」

金田久美子がホームセンターのコーナンで一日店長に！ 黄色い制服でレジ打ちや品出しを体験「毎日何かしら買いに行きそう」