金田久美子がホームセンターのコーナンで一日店長に！ 黄色い制服でレジ打ちや品出しを体験「毎日何かしら買いに行きそう」
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。全国に640店舗以上を展開するホームセンターで、スポンサー契約を結ぶコーナンの新大阪センイシティ店で一日店長を務めたことを投稿した。
【写真】黄色い制服姿がお似合い！ 一日店長を務めた金田久美子
「レジ打ち、品出し、とっても楽しく体験させて頂きました」「コーナンスタッフの皆様、サポートありがとうございました」と記している通り、投稿では黄色い制服に着替えると、レジでバーコードを読み取ったり商品をダンボール箱から棚に並べたりと、店員の日常業務を体験する姿を公開した。「そしてイベントに来て頂いた方々も たくさん盛り上がってくれて 楽しんでいってくれた気がして とっても嬉しかったです」「ありがとうございました!!」と来場者に感謝。金田とのじゃんけん大会や、来場者が挑戦するパターゴルフチャレンジを動画で紹介した。投稿を見たファンからは「見に行きましたー！めっちゃ、可愛いかったですー！」「こんな店長いたら毎日何かしら買いに行きそうです」「関東でもお願いします」など、たくさんのコメントが寄せられていた。昨年の金田はレギュラーツアー25試合に参戦し予選通過は11試合。メルセデス・ランキング96位でシーズンを終えたが、ファイナルQTで26位に入り前半戦の出場権を獲得した。今年は序盤からの快進撃を見せてくれることをファンは期待している。
