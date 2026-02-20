【モデルプレス＝2026/02/20】『映画クレヨンしんちゃん』シリーズの33作目となる『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』が、7月31日に公開決定。あわせて、最新予告映像とティザービジュアルも解禁された。【写真】野原家、“妖怪の国”に迷い込む◆「映画クレヨンしんちゃん」最新作、夏休みに公開1990年より「漫画アクション」で連載開始。1992年にTVアニメの放送がスタートして以来、老若男女に愛され続