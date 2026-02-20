松永浩美が語る加藤秀司とのエピソード中編（前編：松永浩美が語る、阪急の"神ドラフト"２位・加藤秀司ファーストの守備は「送球が横にそれると捕らなかった」＞＞）長らく阪急の主力として活躍した松永浩美氏に聞く、加藤秀司氏（1979年からの登録名は「英司」）とのエピソード。その中編では、加藤氏のマネをしたという打撃フォームなど、バッティング面について語ってもらった。多くの打撃タイトルを獲得した、阪急時代の