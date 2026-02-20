20日午前3時40分ごろ、滋賀県甲賀市甲賀町岩室の住宅で60歳くらいの男性が血を流して倒れているのが見つかり、死亡が確認された。甲賀署は事件に巻き込まれた可能性があるとみて捜査を始めた。署によると、午前3時20分ごろ110番があった。通報者や通報内容は明らかにしていない。男性の身元や死因を調べている。